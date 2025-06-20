Спікер парламенту Молдови про скандал на Конгресі вина: РФ там не було чого робити

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу прокоментував дипломатичний скандал, що вибухнув на Всесвітньому конгресі вина у Кишиневі, коли українська делегація хотіла припинити участь у заході через присутність там РФ.

Заяву спікера парламенту Молдови наводить TV8, повідомляє "Європейська правда".

На думку Гросу, російській делегації не було чого робити на Всесвітньому конгресі виноградарства та виноробства.

"Якщо вони так хочуть вина з Республіки Молдова, нехай купують, і ми їм його надішлемо", – саркастично прокоментував він.

За словами спікера, потрібно надалі уважно стежити за тим, кого запрошують на подібні заходи.

Він переконаний, що делегацію з Росії взагалі не слід було запрошувати.

"Це дійсно помилка... Навіть якщо вони сказали, що це аполітична організація і вони можуть приїхати на цей захід, це не має значення, для мене вони представники сили, яка вторглася в сусідню країну, в дружню нам країну. Прохання уважно дивитися, кого ми запрошуємо. Коли у нас будуть такі "дорогі гості", якщо вони дійсно хочуть вина, нехай купують, і ми надішлемо поштою", – сказав Гросу.

Як повідомляли, українська делегація ледь не припинила свою участь у Всесвітньому конгресі виноградарства та виноробства, що проходить у Кишиневі, через участь у ньому представників Росії.

Гендиректор корпорації з виноградарства та виноробної промисловості "Укрвинпром" Володимир Кучеренко розповів, що після зустрічі посла України з міністром сільського господарства Молдови російську символіку і плакати на конгресі прибрали.

Завдяки цьому українська влада рекомендувала своїй делегації продовжити участь у міжнародному заході.

Після інциденту міністерка сільського господарства Молдови Людмила Катлабуга перепросила перед українською делегацією.

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