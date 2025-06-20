Спикер парламента Молдовы о скандале на Конгрессе вина: РФ там нечего было делать

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу прокомментировал дипломатический скандал, разразившийся на Всемирном конгрессе вина в Кишиневе, когда украинская делегация хотела прекратить участие в мероприятии из-за присутствия там РФ.

Заявление спикера парламента Молдовы приводит TV8, сообщает "Европейская правда".

По мнению Гросу, российской делегации нечего было делать на Всемирном конгрессе виноградарства и виноделия.

"Если они так хотят вина из Республики Молдова, пусть покупают, и мы им его пришлем", – саркастически прокомментировал он.

По словам спикера, нужно в дальнейшем внимательно следить за тем, кого приглашают на подобные мероприятия.

Он убежден, что делегацию из России вообще не следовало приглашать.

"Это действительно ошибка... Даже если они сказали, что это аполитичная организация и они могут приехать на это мероприятие, это не имеет значения, для меня они представители силы, которая вторглась в соседнюю страну, в дружественную нам страну. Просьба внимательно смотреть, кого мы приглашаем. Когда у нас будут такие "дорогие гости", если они действительно хотят вина, пусть покупают, и мы пришлем по почте", – сказал Гросу.

Как сообщалось, украинская делегация едва не прекратила свое участие во Всемирном конгрессе виноградарства и виноделия, который проходит в Кишиневе, из-за участия в нем представителей России.

Гендиректор корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" Владимир Кучеренко рассказал, что после встречи посла Украины с министром сельского хозяйства Молдовы российскую символику и плакаты на конгрессе убрали.

Благодаря этому украинские власти рекомендовали своей делегации продолжить участие в международном мероприятии.

После инцидента министр сельского хозяйства Молдовы Людмила Катлабуга извинилась перед украинской делегацией.

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