Популярні порноплатформи відновили роботу у Франції

У Франції кілька популярних порносайтів відновили роботу, оскільки суд тимчасово призупинив заходи, що зобов'язують перевіряти вік користувачів.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує "Європейська правда".

Сайти Youporn, Pornhub і Redtube стали знову доступними у Франції після того, як суд призупинив дію постанови, що зобов'язує порнографічні платформи, розташовані на території ЄС, перевіряти вік своїх користувачів.

Рішення адміністративного суду Парижа, який призупинив дію постанови в очікуванні перевірки її відповідності європейському праву, "дає можливість переглянути більш ефективні підходи", йдеться в повідомленні на головній сторінці трьох порносайтів, що належать компанії Aylo.

Натомість уряд Франції має намір звернутись до Державної ради – вищої судової інстанції з адміністративних справ.

Розташована на Кіпрі компанія Aylo на початку червня зробила свої сайти недоступними на знак протесту проти французького закону 2024 року, який зобов'язує порноплатформи встановити систему ідентифікації для запобігання доступу до них неповнолітніх під загрозою санкцій з боку органу нагляду за цифровими та аудіовізуальними засобами Arcom.

Згідно з французьким законодавством, такі сайти повинні вимагати надсилання фотографії або документа, що посвідчує особу.

Французький уряд встановив крайній термін – 7 червня – для впровадження на сайтах із контентом для дорослих систем перевірки віку.

У компанії Aylo заявляють, що запропоновані механізми неефективні у захисті неповнолітніх і ставлять під загрозу конфіденційність користувачів. Компанія підкреслює, що не заперечує проти самої ідеї перевірки віку, однак вважає, що вона має здійснюватися на рівні пристрою, а не сайту.

Повідомляли, що на тлі блокування доступу до популярних порносайтів у Франції зріс попит на VPN.