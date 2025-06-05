Попит на VPN у Франції різко зріс після призупинення роботи сайтів для дорослих

Попит на віртуальні приватні мережі (VPN) у Франції різко зріс після того, як компанія Aylo Freesites, материнська структура Pornhub, Redtube та YouPorn, призупинила доступ до своїх платформ для французьких користувачів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

Рішення Aylo Freesites стало відповіддю на нові ініціативи уряду Франції, що передбачають обов’язкову перевірку віку на сайтах для дорослих.

Починаючи з середи, користувачі у Франції при спробі зайти на відповідні сайти були автоматично перенаправлені на повідомлення з протестом проти запланованих змін, які, за словами компанії, порушують право на конфіденційність.

Вже протягом перших 30 хвилин призупинення роботи платформ VPN-сервіс ProtonVPN зафіксував зростання реєстрацій на 1000%, повідомили представники компанії на платформі X.

У ProtonVPN зазначили, що навіть під час призупинення роботи TikTok у США зростання було меншим.

Представник іншого популярного сервісу, NordVPN, повідомив виданню про зростання використання VPN на 170% з моменту обмеження доступу до сайтів.

"Ми спостерігаємо подібні сплески щоразу, коли цифрові свободи обмежуються або впроваджується цензура", – сказали в компанії.

Загалом, за даними аналітичного ресурсу Top10VPN, попит на VPN у Франції 4 червня зріс на 334% порівняно із середнім показником за попередні 28 днів.

Французький уряд встановив крайній термін – 7 червня – для впровадження на сайтах із контентом для дорослих систем перевірки віку.

У компанії Aylo заявляють, що запропоновані механізми неефективні у захисті неповнолітніх і ставлять під загрозу конфіденційність користувачів. Компанія підкреслює, що не заперечує проти самої ідеї перевірки віку, однак вважає, що вона має здійснюватися на рівні пристрою, а не сайту.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що радник лідера Центристської партії Фінляндії йде у відставку після скандалу з порновідео.