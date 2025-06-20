Популярные порноплатформы возобновили работу во Франции

Во Франции несколько популярных порносайтов возобновили работу, поскольку суд временно приостановил меры, обязывающие проверять возраст пользователей.

Об этом сообщает Le Figaro, информирует "Европейская правда".

Сайты Youporn, Pornhub и Redtube стали снова доступными во Франции после того, как суд приостановил действие постановления, обязывающего порнографические платформы, расположенные на территории ЕС, проверять возраст своих пользователей.

Решение административного суда Парижа, который приостановил действие постановления в ожидании проверки его соответствия европейскому праву, "дает возможность пересмотреть более эффективные подходы", говорится в сообщении на главной странице трех порносайтов, принадлежащих компании Aylo.

Правительство Франции намерено обратиться в Государственный совет – высшую судебную инстанцию по административным делам.

Расположенная на Кипре компания Aylo в начале июня сделала свои сайты недоступными в знак протеста против французского закона 2024 года, который обязывает порноплатформы установить систему идентификации для предотвращения доступа к ним несовершеннолетних под угрозой санкций со стороны органа надзора за цифровыми и аудиовизуальными средствами Arcom.

Согласно французскому законодательству, такие сайты должны требовать отправки фотографии или документа, удостоверяющего личность.

Французское правительство установило крайний срок – 7 июня – для внедрения на сайтах с контентом для взрослых систем проверки возраста.

В компании Aylo заявляют, что предложенные механизмы неэффективны в защите несовершеннолетних и ставят под угрозу конфиденциальность пользователей. Компания подчеркивает, что не возражает против самой идеи проверки возраста, однако считает, что она должна осуществляться на уровне устройства, а не сайта.

Сообщалось, что на фоне блокировки доступа к популярным порносайтам во Франции вырос спрос на VPN.