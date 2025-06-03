Відомі порноплатформи зупинять роботу у Франції на знак протесту проти вимог уряду

Власник Pornhub, Redtube та YouPorn планує припинити показ контенту для дорослих французьких користувачів вже в середу вдень на знак протесту проти урядових заходів, які зобов'язують перевіряти вік відвідувачів.

Про це йдеться у публікації Politico, пише "Європейська правда".

Платформи Aylo Freesites відображатимуть повідомлення, яке пояснюватиме рішення компанії французькій аудиторії: мовляв, вона не хоче ставити під загрозу конфіденційність своїх користувачів.

Aylo Freesites, як і інші порноплатформи, зобов'язана запровадити перевірку віку до 7 червня. Ця вимога є частиною заходів французького уряду щодо захисту неповнолітніх від неприйнятного контенту, прийнятих у 2023 році.

Гігант галузі запекло боровся з французькими посадовцями щодо цих заходів. Французька аудиторія Pornhub є другою за величиною у світі після Сполучених Штатів та випереджає Філіппіни, Мексику та Велику Британію, згідно з внутрішньою статистикою за 2024 рік.

Соломон Фрідман, партнер Ethical Capital Partners, якій належить Aylo, заявив журналістам на брифінгу у вівторок, що французький закон є "небезпечним", "потенційно порушує конфіденційність" та є "неефективним".

"Йдеться про те, щоб поставити наші цінності на перше місце, а це означає безпосереднє спілкування з французьким народом, щоб сказати йому те, що їхній уряд відмовляється їм сказати", – сказав Фрідман.

Aylo, як і платформа соціальних мереж Meta, закликає до перевірки віку на рівні пристрою. "Ми прагнемо співпрацювати з виробниками операційних систем, магазинами додатків, іншими технологічними партнерами, щоб забезпечити доступ до платформи лише дорослим. Річ не в небажанні брати на себе відповідальність. Річ у тому, щоб сказати, що потрібно блокувати доступ у джерелі", – сказав Фрідман.

Міністерка цифрових технологій Франції Клара Шаппаз звинуватила Aylo у брехні щодо французьких заходів, які, за її словами, захищають конфіденційність. "Брехати, коли хтось не хоче дотримуватися закону, і тримати інших у заручниках неприйнятно. Дорослі можуть вільно споживати порнографію, але не на шкоду захисту наших дітей", – сказала вона.

В Aylo не уточнили, як довго триватиме призупинення показу контенту.

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