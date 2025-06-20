Поврежденный на Рождество в Балтийском море кабель снова ввели в эксплуатацию

Морской электрический кабель Estlink 2 снова стал доступным для использования на энергетическом рынке после повреждения в декабре.

Об этом сообщил представитель оператора электросетей Fingrid агентству STT, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Ранее на этой неделе Fingrid сообщил, что ремонтные работы по восстановлению электросвязи между Финляндией и Эстонией завершены. Поврежденный морской кабель был заменен новым на участке примерно в один километр.

Тестирование, связанное с вводом кабеля в эксплуатацию, началось во вторник вечером и прошло без проблем.

Морской кабель был поврежден на Рождество, и линия электропередачи с тех пор не работала. В повреждении кабеля подозревается танкер Eagle S.

Полиция и прокуратура Финляндии неделю назад объявили о завершении уголовного расследования в отношении танкера Eagle S, который подозревают в повреждении подводных кабелей в Балтийском море в декабре 2024 года.

Регион Балтийского моря находится в повышенной готовности к диверсиям после серии аварий на линиях электропередач, газопроводах и телекоммуникационных сетях.

Подробно об этом инциденте – в статье Российская война уходит под воду.