Прем’єр Британії засудив пропалестинських активістів, які пошкодили літаки ВПС

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав ганебними дії пропалестинських активістів, які проникли на базу Королівських військово-повітряних сил у центральній Англії та пошкодили два військові літаки.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Стармер наголосив, що обов’язок британців – підтримувати тих, хто їх захищає.

"Акт вандалізму, скоєний на RAF Brize Norton, є ганебним. Наші Збройні сили представляють найкраще, що є в Британії, і щодня ризикують своїм життям заради нас", – написав він.

"Наш обов'язок – підтримувати тих, хто нас захищає", – наголосив Стармер.

У п’ятницю, 20 червня, Palestine Action повідомила, що її активісти начебто потрапили на базу Брайз Нортон в Оксфордширі та залишили її непоміченими.

У своїй заяві пропалестинська група написала, що активісти "застосували перероблені вогнегасники, щоб розпилити червону фарбу в турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів".

13 червня на Близькому Сході загострилася ситуація між Ізраїлем та Іраном: країни завдають взаємних смертоносних авіаударів по територіях.

Вже 19 червня генеральний прокурор Великої Британії Річард Гермер порушив перед британським урядом питання щодо законності дій Ізраїлю в Ірані.

Якщо дії Ізраїлю будуть визнані незаконними, Лондон буде юридично обмежений у можливості допомогти Ізраїлю або підтримати військову кампанію США проти Ірану.