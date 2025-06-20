Премьер Британии осудил пропалестинских активистов, повредивших самолеты ВВС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал позорными действия пропалестинских активистов, которые проникли на базу Королевских военно-воздушных сил в центральной Англии и повредили два военных самолета.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Стармер отметил, что обязанность британцев – поддерживать тех, кто их защищает.

"Акт вандализма, совершенный на RAF Brize Norton, является позорным. Наши Вооруженные силы представляют лучшее, что есть в Британии, и ежедневно рискуют своей жизнью ради нас", – написал он.

"Наш долг – поддерживать тех, кто нас защищает", – подчеркнул Стармер.

В пятницу, 20 июня, Palestine Action сообщила, что ее активисты якобы попали на базу Брайз Нортон в Оксфордшире и оставили ее незамеченными.

В своем заявлении пропалестинская группа написала, что активисты "применили переделанные огнетушители, чтобы распылить красную краску в турбинные двигатели двух самолетов Airbus Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов".

13 июня на Ближнем Востоке обострилась ситуация между Израилем и Ираном: страны наносят взаимные смертоносные авиаудары по территориям.

Уже 19 июня генеральный прокурор Великобритании Ричард Гермер поставил перед британским правительством вопрос о законности действий Израиля в Иране.

Если действия Израиля будут признаны незаконными, Лондон будет юридически ограничен в возможности помочь Израилю или поддержать военную кампанию США против Ирана.