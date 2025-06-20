Неподалік берегів Греції врятували понад 600 мігрантів з двох човнів

Понад 600 мігрантів було врятовано вночі та вранці у п’ятницю, 20 червня, з двох дерев’яних рибальських човнів неподалік берегів Греції.

Про це повідомила берегова охорона країни, передає агентство AP, пише "Європейська правда".

Перший човен, на борту якого перебували 352 особи, було виявлено вночі приблизно за близько 55 км на південь від острова Гавдос.

Мігрантів урятувало судно Європейського агентства з охорони кордонів Frontex за участі патрульного катера берегової охорони та ще чотирьох суден.

Другий човен виявили за близько 90 км на південь від острова Крит. На борту перебували 278 осіб, яких підібрав португальський вантажний корабель. В обох випадках мігрантів доставили на Крит.

Інформації про громадянство пасажирів обох човнів наразі немає.

Греція вже давно стала улюбленими пунктом для мігрантів на шляху до інших країн Європи. У 2015 році на її острови висадилися майже мільйон людей.

Минулого року близько 54 тисяч мігрантів досягли Греції, що є другим показником у Південній Європі після Італії. Переважна більшість з них прибули морем, згідно з даними Агентства ООН у справах біженців.

Нещодавно писали, що Греція може втратити фінансування від Frontex, оскільки прикордонне агентство ЄС розслідує 12 відкритих справ про потенційні порушення прав людини мігрантів на її кордонах, що є найбільшою кількістю розслідувань, які ведуться щодо країн-членів.

А наприкінці квітня грецька берегова охорона знайшла тіла двох жінок, а також понад три десятки інших мігрантів на крихітному острові Фармаконісі в Егейському морі.