Недалеко от берегов Греции спасли более 600 мигрантов с двух лодок

Более 600 мигрантов были спасены ночью и утром в пятницу, 20 июня, из двух деревянных рыбацких лодок у берегов Греции.

Об этом сообщила береговая охрана страны, передает агентство AP, пишет "Европейская правда".

Первая лодка, на борту которой находились 352 человека, была обнаружена ночью примерно в около 55 км к югу от острова Гавдос.

Мигрантов спасло судно Европейского агентства по охране границ Frontex с участием патрульного катера береговой охраны и еще четырех судов.

Вторую лодку обнаружили в около 90 км к югу от острова Крит. На борту находились 278 человек, которых подобрал португальский грузовой корабль. В обоих случаях мигрантов доставили на Крит.

Информации о гражданстве пассажиров обеих лодок пока нет.

Греция уже давно стала излюбленным пунктом для мигрантов на пути в другие страны Европы. В 2015 году на ее острова высадились почти миллион человек.

В прошлом году около 54 тысяч мигрантов достигли Греции, что является вторым показателем в Южной Европе после Италии. Подавляющее большинство из них прибыли по морю, согласно данным Агентства ООН по делам беженцев.

Недавно писали, что Греция может потерять финансирование от Frontex, поскольку пограничное агентство ЕС расследует 12 открытых дел о потенциальных нарушениях прав человека мигрантов на ее границах, что является наибольшим количеством расследований, которые ведутся в отношении стран-членов.

А в конце апреля греческая береговая охрана нашла тела двух женщин, а также более трех десятков других мигрантов на крошечном острове Фармакониси в Эгейском море.