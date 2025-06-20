Глава МЗС Британії бачить "вікно можливостей" для дипломатії з Іраном

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у п’ятницю прибув до Женеви для переговорів, запланованих на сьогодні між європейськими міністрами закордонних справ та їхнім іранським колегою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявляє, що Леммі під час перемовин у Женеві ще раз наголосить на "давніх занепокоєннях Великої Британії щодо ядерної програми Ірану" та наполягатиме на дипломатичному вирішенні.

Леммі та міністри закордонних справ Франції і Німеччини зустрінуться зі своїм іранським колегою Аббасом Аракчі, а також з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

Леммі прибув до Швейцарії нічним рейсом з Вашингтона, де зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо та спеціальним посланцем Стівом Віткоффом.

У своїй заяві Леммі зазначив, що ситуація на Близькому Сході залишається "небезпечною".

"Ми твердо переконані, що Іран ніколи не повинен мати ядерної зброї", – заявив він. "Зараз, протягом наступних двох тижнів, є вікно можливостей досягти дипломатичного вирішення", – додав міністр.

Президент США Дональд Трамп дав два тижні на прийняття рішення про те, чи приєднаються США до ізраїльських атак на Іран.

Європейські лідери сподіваються, що ескалації вдасться уникнути, якщо до того часу буде знайдено дипломатичне рішення. Президент Франції Емманюель Макрон розкрив деталі пропозиції з чотирьох пунктів, яку висунуть Ірану в Женеві.