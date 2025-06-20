У Фінляндії розкрили трійку держав Європи з найдорожчим алкоголем

У Фінляндії заявили, що країна увійшла до трійки європейських лідерів за вартістю алкогольних напоїв.

Про це свідчать дані Статистичного центру Фінляндії, повідомляє "Європейська правда".

У 2024 році Фінляндія стала третьою найдорожчою країною в Європі за цінами на алкогольні напої. Дорожче алкоголь обходиться лише в Ісландії та Норвегії.

Натомість найнижчі ціни зафіксовано в Італії та Німеччині.

Дослідження ґрунтується на міжнародному порівнянні цін і вказує, що різниця між країнами ЄС значною мірою обумовлена податковою політикою.

У Фінляндії, окрім вина, встановлено високі акцизи на міцні алкогольні напої та пиво, що суттєво впливає на кінцеву вартість продукції.

Раніше повідомляли, що у Фінляндії запроваджують тест, що дозволяє карати працівника, який пив у відпустці.

А у Швеції з 1 червня набули чинності революційні зміни у торгівлі алкогольними напоями