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У Фінляндії розкрили трійку держав Європи з найдорожчим алкоголем

Новини — П'ятниця, 20 червня 2025, 16:18 — Христина Бондарєва

У Фінляндії заявили, що країна увійшла до трійки європейських лідерів за вартістю алкогольних напоїв. 

Про це свідчать дані Статистичного центру Фінляндії, повідомляє "Європейська правда".

У 2024 році Фінляндія стала третьою найдорожчою країною в Європі за цінами на алкогольні напої. Дорожче алкоголь обходиться лише в Ісландії та Норвегії.

Натомість найнижчі ціни зафіксовано в Італії та Німеччині.

Дослідження ґрунтується на міжнародному порівнянні цін і вказує, що різниця між країнами ЄС значною мірою обумовлена податковою політикою. 

У Фінляндії, окрім вина, встановлено високі акцизи на міцні алкогольні напої та пиво, що суттєво впливає на кінцеву вартість продукції.

Раніше повідомляли, що у Фінляндії запроваджують тест, що дозволяє карати працівника, який пив у відпустці.

А у Швеції з 1 червня набули чинності революційні зміни у торгівлі алкогольними напоями

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Фінляндія ЄвроЖиття Ісландія Норвегія
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