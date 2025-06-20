В Финляндии раскрыли тройку стран Европы с самым дорогим алкоголем

В Финляндии заявили, что страна вошла в тройку европейских лидеров по стоимости алкогольных напитков.

Об этом свидетельствуют данные Статистического центра Финляндии, сообщает "Европейская правда".

В 2024 году Финляндия стала третьей самой дорогой страной в Европе по ценам на алкогольные напитки. Дороже алкоголь обходится только в Исландии и Норвегии.

Зато самые низкие цены зафиксированы в Италии и Германии.

Исследование основывается на международном сравнении цен и указывает, что разница между странами ЕС в значительной степени обусловлена налоговой политикой.

В Финляндии, кроме вина, установлены высокие акцизы на крепкие алкогольные напитки и пиво, что существенно влияет на конечную стоимость продукции.

Ранее сообщалось, что в Финляндии вводят тест, позволяющий наказывать работника, который пил в отпуске.

А в Швеции с 1 июня вступили в силу революционные изменения в торговле алкогольными напитками.