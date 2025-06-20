Кіпр лідирує у ЄС за якістю води у місцях для купання

Кіпр посів перше місце серед 29 країн у щорічному дослідженні Європейської агенції з питань довкілля (EEA) за якістю води у зонах для купання.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Spiegel.

За підсумками аналізу понад 22 тисяч зон для купання, саме на Кіпрі виявили найбільшу частку водойм з відмінною якістю води.

Дослідження охоплює усі 27 країн ЄС, а також Албанію та Швейцарію. Експерти перевіряли рівень бактеріального забруднення, зокрема, наявність фекальних бактерій, які можуть становити небезпеку для здоров’я, спричиняючи сильний розлад шлунку та блювання.

Згідно з результатами, близько 85% усіх досліджених водойм у Європі отримали оцінку "відмінно". 96% – відповідали мінімальним стандартам ЄС. Якість морських вод виявилася загалом вищою, ніж у річках та озерах.

Окрім Кіпру, високі показники також зафіксовано в Болгарії, Греції, Австрії, Хорватії, Данії та Мальті.

Німеччина – з часткою 90,5% водойм із відмінною якістю серед майже 2300 місць для купання – опинилася на 8-му місці, обійшовши Іспанію та Італію.

У рейтингу найгірші позиції посіли Албанія, Польща, Естонія та Угорщина, які, як і торік, залишаються аутсайдерами.

За даними EEA, завдяки європейському екологічному законодавству ситуація з якістю води суттєво покращилася за останні десятиліття. Сьогодні купатися можна навіть у багатьох міських водоймах, які раніше вважалися сильно забрудненими.

Кіпр і в минулі роки лідирував в аналогічних дослідженнях.

Тим часом у Британії найбільшу водопостачальну компанію оштрафували на рекордні $166 млн за масове забруднення водойм стічними водами.