Найбільшу водопостачальну компанію Британії оштрафували на рекордні $166 млн 

У середу британський регулятор водного сектора Ofwat оштрафував компанію Thames Water на рекордні 123 млн фунтів стерлінгів (166 млн доларів) за масове забруднення водойм стічними водами та невиправдану виплату дивідендів.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство АР.

Зокрема, 104,5 млн фунтів накладено за шкоду довкіллю, а ще 18,2 млн фунтів – за порушення правил щодо дивідендів.

Це найбільший штраф, який будь-коли накладав британський водний наглядовий орган.

У заяві Ofwat зазначено, що Thames Water, яка обслуговує понад 16 мільйонів людей у Лондоні та навколо нього, не змогла "створити, підтримувати та експлуатувати інфраструктуру належним чином, відповідно до своїх зобов’язань". При цьому компанія виплачувала "невиправдані дивіденди".

Британський уряд підкреслив, що штраф буде сплачений самою компанією та її інвесторами, а не споживачами.

Компанія опинилася в центрі масштабного обурення через регулярні скиди неочищених стоків у річки, озера та на пляжі – в той час, як водоканали по всій країні підвищують тарифи для модернізації інфраструктури в умовах зміни клімату та зростання населення.

Thames Water нині має борг у розмірі близько 19 млрд фунтів і вже кілька місяців балансує на межі банкрутства. У березні суд схвалив виділення екстреного фінансування на 3 млрд фунтів, щоб уникнути передачі компанії під державне управління.

Зараз ведуться переговори щодо можливого продажу компанії американській інвестиційній фірмі KKR.

Компанія зазнає критики з боку громадськості та політиків, які вважають, що Thames Water сама створила собі фінансові проблеми, витрачаючи надмірні кошти на дивіденди для акціонерів та високі зарплати керівництву, замість інвестування у трубопроводи, насоси та резервуари.

Нагадаємо, у квітні у польському місті Лодзь сталася велика аварія водопроводу – у мережі з'явилися відео, на яких видно, як вулицями буквально тече річка.

А у Румунії кілька годин з дроном шукали вантажне авто, що впало у Дунай.