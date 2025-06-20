Верховний суд Угорщини на третій раз підтримав заборону ЛГБТ-акції

Верховний суд Угорщини у пʼятницю став на бік поліції Будапешта, яка втретє заборонила проведення маршу проти гомофобії та трансфобії, оголошеного на 28 червня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду, пише "Європейська правда".

Організатори маршу проти гомофобії та трансфобії в Будапешті уже двічі успішно оскаржили заборону акції у Верховному суді – той не побачив переконливих пояснень заборони з боку поліції.

Нині ж, як ідеться в рішенні суду, "мета зібрання, серед іншого, полягає у висловленні позиції щодо права трансгендерних людей на зміну статі та імені".

Відповідно, в поліції Будапешта виникли обґрунтовані сумніви, що заявлена мета зібрання сама по собі порушує "заборону, передбачену законом про зібрання та захист дітей".

Водночас Верховний суд Угорщини також визначив, що поліція не довела, нібито марш проти гомофобії та трансфобії буде відбуватись у межах Будапештського прайду 28 червня – акції, яка була заборонена раніше.

Але мер Будапешта Гергей Корачонь заявив, що марш ЛГБТ+ в угорській столиці відбудеться як муніципальний захід, аби обійти запроваджену урядом заборону.

Як відомо, угорський парламент, в якому партія прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" має значну більшість, у березні ухвалив закон, який створює правову основу для заборони заходів ЛГБТ+ під приводом захисту дітей.

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