Верховный суд Венгрии в третий раз поддержал запрет ЛГБТ-акции

Верховный суд Венгрии в пятницу встал на сторону полиции Будапешта, которая в третий раз запретила проведение марша против гомофобии и трансфобии, объявленного на 28 июня.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда, пишет "Европейская правда".

Организаторы марша против гомофобии и трансфобии в Будапеште уже дважды успешно обжаловали запрет акции в Верховном суде – тот не увидел убедительных объяснений запрета со стороны полиции.

Сейчас же, как говорится в решении суда, "цель собрания, среди прочего, заключается в выражении позиции относительно права трансгендерных людей на смену пола и имени".

Соответственно, у полиции Будапешта возникли обоснованные сомнения, что заявленная цель собрания сама по себе нарушает "запрет, предусмотренный законом о собраниях и защите детей".

В то же время Верховный суд Венгрии также определил, что полиция не доказала, что марш против гомофобии и трансфобии будет проходить в рамках Будапештского прайда 28 июня – акции, которая была запрещена ранее.

Но мэр Будапешта Гергей Корачонь заявил, что марш ЛГБТ+ в венгерской столице состоится как муниципальное мероприятие, чтобы обойти введенный правительством запрет.

Как известно, венгерский парламент, в котором партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" имеет значительное большинство, в марте принял закон, который создает правовую основу для запрета мероприятий ЛГБТ+ под предлогом защиты детей.

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