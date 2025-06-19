Угорська поліція заборонила ЛГБТ-прайд у Будапешті попри спротив мера міста

Угорська поліція в четвер, 19 червня, заявила, що забороняє ЛГБТ-прайд у Будапешті, запланований на 28 червня, попри те, що мер міста заявив: це муніципальний захід, який не потребує дозволів від влади.

Про це з посиланням на заяви поліції та мера Будапешта Гергея Карачоня пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Парламент Угорщини у березні ухвалив закон, що створив юридичні підстави для заборони ЛГБТ-прайду, посилаючись на необхідність "захисту дітей". Закон також дозволяє поліції використовувати камери з розпізнаванням облич для ідентифікації учасників.

Водночас мер Будапешта намагався обійти нове законодавство, оголосивши в понеділок, 16 червня, що марш Будапештського прайду є муніципальним заходом і тому "не потребує дозволу від влади".

Однак поліція Будапешта заявила, що новий закон застосовується і до заходу, організованого мером, та заборонила його.

Карачонь у відповідь на це заявив, що заборона поліції "не має жодного значення", оскільки влада офіційно не була повідомлена про плани заходу.

"Муніципалітет Будапешта проведе святкування Свободи Прайду 28 червня – у день угорської свободи – як муніципальний захід. Крапка", – наголосив мер.

Очікується, що в акції візьмуть участь десятки тисяч людей.

18 червня стало відомо, що десятки депутатів Європарламенту, як очікується, візьмуть участь у ЛГБТ-прайді в Будапешті наприкінці червня.

Зокрема у заході планує взяти участь єврокомісарка з питань рівності Аджа Лябіб.

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