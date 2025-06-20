Британія евакуювала дипломатів з Ірану

Велика Британія у пʼятницю оголосила про евакуацію працівників посольства у Тегерані, який в останні дні зазнає обстрілів з боку Ізраїлю.

Про це з посиланням на повідомлення британського Міністерства закордонних справ пише The Washington Post, передає "Європейська правда".

Британське МЗС наголосило, що вивезло весь персонал посольства в Тегерані "як запобіжний захід", при цьому дипустанова працюватиме в дистанційному режимі.

"Ми дуже серйозно ставимося до захисту нашого персоналу та громадян Великої Британії і вже давно не рекомендуємо нікому їхати до Ірану", – додали там.

У заяві зазначено, що рішення про евакуацію ґрунтується на "поточній безпековій ситуації", а не на очікуванні подальшої ескалації війни між Ізраїлем та Іраном.

Раніше стало відомо, що уряд Британії планує організувати чартерні рейси для вивезення своїх громадян з Ізраїлю на тлі поглиблення кризи в регіоні.

Очікується, що міністр закордонних справ найближчим часом офіційно оголосить про початок евакуаційної операції з аеропорту Тель-Авіва.

Тим часом міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у п’ятницю перебуває у Женеві для переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.