Великобритания эвакуировала дипломатов из Ирана

Великобритания в пятницу объявила об эвакуации сотрудников посольства в Тегеране, который в последние дни подвергается обстрелам со стороны Израиля.

Об этом со ссылкой на сообщение британского Министерства иностранных дел пишет The Washington Post, передает "Европейская правда".

Британский МИД подчеркнул, что вывез весь персонал посольства в Тегеране "в качестве меры предосторожности", при этом диппредставительство будет работать в дистанционном режиме.

"Мы очень серьезно относимся к защите нашего персонала и граждан Великобритании и уже давно не рекомендуем никому ехать в Иран", – добавили там.

В заявлении отмечается, что решение об эвакуации основано на "текущей ситуации с безопасностью", а не на ожидании дальнейшей эскалации войны между Израилем и Ираном.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании планирует организовать чартерные рейсы для вывоза своих граждан из Израиля на фоне углубления кризиса в регионе.

Ожидается, что министр иностранных дел в ближайшее время официально объявит о начале эвакуационной операции из аэропорта Тель-Авива.

Между тем министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в пятницу находится в Женеве для переговоров с Ираном по его ядерной программе.