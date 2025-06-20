Германия предупреждает: риск военного противостояния в Балтийском море – реальный

Регион Балтийского моря превращается в опасную геополитическую горячую точку, предупредил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль на Кильской конференции по вопросам безопасности в пятницу.

Слова Вадефуля приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Министр предупреждает, что регион Балтики – это зона, где риск военного столкновения "вполне реален".

"Это зона, где гибридная активность России ставит под угрозу наш мир и безопасность", – подчеркнул Вадефуль.

Во время конференции политические лидеры, высокопоставленные военные и эксперты обсудили изменение ситуации с безопасностью в регионе Балтийского моря. Особое внимание было уделено так называемому "теневому флоту" России, который, по словам Вадефуля, использует свои суда для подрывной деятельности, в частности умышленного повреждения подводных интернет-кабелей и линий электропередач.

Также было отмечено, что российские военные корабли ведут себя агрессивно, а военная авиация нарушает воздушное пространство стран НАТО.

"Эти гибридные операции и военные провокации опасны. Их цель – дестабилизировать наши общества и проверить нашу способность реагировать", – сказал дипломат.

По его словам, лидер РФ Владимир Путин осознает стратегическое значение Балтийского региона, поэтому для сдерживания дальнейших угроз критически важно сильное и гибкое военное присутствие.

Вадефуль подтвердил, что Германия решительно настроена защищать каждый квадратный метр территории НАТО.

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