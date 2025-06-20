Лівий депутат Франції, який заявляв про відмову у візі США, все ж поїде до країни

Член лівої парламентської групи "Екологи" у Національних зборах Франції Пурія Аміршахі заявив, що йому дали дозвіл на поїздку до США після попередньої відмови.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У середу Аміршахі заявив, що США відмовились видавати йому візу. Французький депутат назвав відмову політично мотивованою, посилаючись на вказану у візовій анкеті мету поїздки.

Чоловік там вказав, що його візит є частиною зусиль, спрямованих на "створення прогресивного альянсу та розуміння життя в США за президентства Трампа".

Аміршахі заявив, що безпосередньо контактував з президентом Франції Емманюелем Макроном з цього питання і отримав офіційну ноту від Міністерства закордонних справ Франції, в якій підтверджується, що він подорожує як депутат.

Нині ж Пурія Аміршахі заявив, що отримав дозвіл на поїздку до США і вилетить у неділю.

Поїздка є частиною "міжнародної ініціативи з боротьби з авторитарним націоналізмом", додав французький політик.

Нагадаємо, у березні між США та Францією виник дипломатичний конфлікт через нібито вислання французького науковця, що критикував політику Дональда Трампа.

Днями колишній глава уряду Італії та лідер "Руху 5 зірок" Джузеппе Конте оголосив про проведення "контрсаміту" в Гаазі – за день до початку офіційної зустрічі лідерів НАТО.