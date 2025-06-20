Лівий депутат Франції, який заявляв про відмову у візі США, все ж поїде до країни
Член лівої парламентської групи "Екологи" у Національних зборах Франції Пурія Аміршахі заявив, що йому дали дозвіл на поїздку до США після попередньої відмови.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.
У середу Аміршахі заявив, що США відмовились видавати йому візу. Французький депутат назвав відмову політично мотивованою, посилаючись на вказану у візовій анкеті мету поїздки.
Чоловік там вказав, що його візит є частиною зусиль, спрямованих на "створення прогресивного альянсу та розуміння життя в США за президентства Трампа".
Аміршахі заявив, що безпосередньо контактував з президентом Франції Емманюелем Макроном з цього питання і отримав офіційну ноту від Міністерства закордонних справ Франції, в якій підтверджується, що він подорожує як депутат.
Нині ж Пурія Аміршахі заявив, що отримав дозвіл на поїздку до США і вилетить у неділю.
Поїздка є частиною "міжнародної ініціативи з боротьби з авторитарним націоналізмом", додав французький політик.
Нагадаємо, у березні між США та Францією виник дипломатичний конфлікт через нібито вислання французького науковця, що критикував політику Дональда Трампа.
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