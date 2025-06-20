Левый депутат Франции, который заявлял об отказе в визе США, все же поедет в страну
Член левой парламентской группы "Экологи" в Национальных собраниях Франции Пурия Амиршахи заявил, что ему дали разрешение на поездку в США после предварительного отказа.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
В среду Амиршахи заявил, что США отказались выдавать ему визу. Французский депутат назвал отказ политически мотивированным, сославшись на указанную в визовой анкете цель поездки.
Мужчина там указал, что его визит является частью усилий, направленных на "создание прогрессивного альянса и понимание жизни в США при президентстве Трампа".
Амиршахи заявил, что непосредственно контактировал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по этому вопросу и получил официальную ноту от Министерства иностранных дел Франции, в которой подтверждается, что он путешествует как депутат.
Сейчас же Пурия Амиршахи заявил, что получил разрешение на поездку в США и вылетит в воскресенье.
Поездка является частью "международной инициативы по борьбе с авторитарным национализмом", добавил французский политик.
Напомним, в марте между США и Францией возник дипломатический конфликт из-за якобы высылки французского ученого, критиковавшего политику Дональда Трампа.
На днях бывший глава правительства Италии и лидер "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте объявил о проведении "контрсаммита" в Гааге – за день до начала официальной встречи лидеров НАТО.