Ердоган: Ізраїль прицільно вдарив по Ірану під час переговорів щодо ядерної програми

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив у суботу, 21 червня, що удари Ізраїлю по Ірану прямо перед початком нового раунду ядерних переговорів зі США мали на меті їх зірвати й засвідчили, що Ізраїль не прагне вирішувати питання дипломатичним шляхом.

Про це він заявив під час виступу на зустрічі міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва в Стамбулі, цитує CNN Turk, пише "Європейська правда".

Ердоган закликав країни, які мають вплив на Ізраїль, не слухати його "отруйні" заяви й сприяти пошуку вирішення конфлікту шляхом діалогу, не допускаючи його поширення.

"Час для ізраїльських ударів, завданих у період активних переговорів щодо ядерної програми Ірану, не є випадковим. Уряд Нетаньягу прагнув підірвати цей процес, завдавши ударів 13 червня", – заявив турецький президент.

Він також звинуватив Ізраїль у тому, що країна "намагається поширити війну на весь регіон".

Ердоган також закликав мусульманські держави активізувати зусилля для введення щодо Ізраїлю санкцій, заснованих на міжнародному праві й резолюціях Організації Об’єднаних Націй.

Після жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, Ердоган неодноразово називав дії ізраїльської армії в Газі "масовим убивством" і "геноцидом", посилаючись на велику кількість жертв серед цивільного населення, знищення інфраструктури й обмеження доступу до гуманітарної допомоги.

Туреччина також засудила удари Ізраїлю по об’єктах Ірану та назвала це "загостренням ситуації в регіоні". Туреччина посилила охорону свого кордону з Іраном на тлі триваючого конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Також Ердоган нещодавно заявив, що ескалація протистояння між Іраном та Ізраїлем швидко наближає регіон Близького Сходу до "точки неповернення".