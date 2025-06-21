Эрдоган: Израиль нанес удар по Ирану во время переговоров по ядерной программе

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в субботу, 21 июня, что удары Израиля по Ирану прямо перед началом нового раунда ядерных переговоров с США имели целью их сорвать и показали, что Израиль не стремится решать вопросы дипломатическим путем.

Об этом он заявил во время выступления на встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, цитирует CNN Turk, пишет "Европейская правда".

Эрдоган призвал страны, имеющие влияние на Израиль, не слушать его "ядовитые" заявления и способствовать поиску решения конфликта путем диалога, не допуская его распространения.

"Время для израильских ударов, нанесенных в период активных переговоров по ядерной программе Ирана, не является случайным. Правительство Нетаньяху стремилось подорвать этот процесс, нанеся удары 13 июня", – заявил турецкий президент.

Он также обвинил Израиль в том, что страна "пытается распространить войну на весь регион".

Эрдоган также призвал мусульманские государства активизировать усилия для введения в отношении Израиля санкций, основанных на международном праве и резолюциях Организации Объединенных Наций.

После октября 2023 года, когда ХАМАС совершил нападение на Израиль, Эрдоган неоднократно называл действия израильской армии в Газе "массовым убийством" и "геноцидом", ссылаясь на большое количество жертв среди гражданского населения, уничтожение инфраструктуры и ограничение доступа к гуманитарной помощи.

Турция также осудила удары Израиля по объектам Ирана и назвала это "обострением ситуации в регионе". Турция усилила охрану своей границы с Ираном на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном.

Также Эрдоган недавно заявил, что эскалация противостояния между Ираном и Израилем быстро приближает регион Ближнего Востока к "точке невозврата".