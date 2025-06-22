Фон дер Ляєн: "Зараз момент, коли Іран має долучитися до пошуку дипломатичного рішення"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зараз – той момент, коли Іран має долучитися до пошуку надійного дипломатичного рішення.

Про це вона написала у соцмережі Х у неділю, 22 червня, передає "Європейська правда".

На тлі американських ударів по ядерних об’єктах Ірану Фон дер Ляєн заявила, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю.

"На тлі нового піку напруженості на Близькому Сході стабільність повинна залишатись пріоритетом. Повага до міжнародного права є вкрай важливою", – наголосила вона.

Президентка Єврокомісії акцентувала – зараз той момент, коли Іран має долучитися до пошуку надійного дипломатичного рішення.

"Стіл переговорів – єдине місце для завершення цієї кризи", – додала вона.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас закликала до переговорів, аби запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході, а прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що ядерна програма Ірану – серйозна загроза, а США вжили заходів для усунення її.

А президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що дипломатія залишається єдиним шляхом до встановлення миру й безпеки на Близькому Сході.

Про те, як американський президент Дональд Трамп приймав рішення про нанесення ударів по Ірану – можна почитати у статті "Ніхто не знає, що я хочу зробити": як Трамп готує рішення про війну США з Іраном.