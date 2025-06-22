Фон дер Ляйен: "Сейчас момент, когда Иран должен присоединиться к поиску дипломатического решения"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас – тот момент, когда Иран должен присоединиться к поиску надежного дипломатического решения.

Об этом она написала в соцсети Х в воскресенье, 22 июня, передает "Европейская правда".

На фоне американских ударов по ядерным объектам Ирана Фон дер Ляйен заявила, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.

"На фоне нового пика напряженности на Ближнем Востоке стабильность должна оставаться приоритетом. Уважение к международному праву крайне важно", – подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии акцентировала – сейчас тот момент, когда Иран должен присоединиться к поиску надежного дипломатического решения.

"Стол переговоров – единственное место для завершения этого кризиса", – добавила она.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала к переговорам, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ядерная программа Ирана – серьезная угроза, и США приняли меры для ее устранения.

А президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что дипломатия остается единственным путем к установлению мира и безопасности на Ближнем Востоке.

О том, как американский президент Дональд Трамп принимал решение о нанесении ударов по Ирану, можно прочитать в статье "Никто не знает, что я хочу сделать": как Трамп готовит решение о войне США с Ираном.