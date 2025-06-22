Министр обороны Норвегии обсудил с Зеленским инвестиции в дальнобойное оружие

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Торе О. Сандвиком, который прибыл в Украину с первым визитом после назначения на должность в феврале.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил норвежское правительство за весомую военную поддержку, которая в этом году увеличена до 7 млрд долларов. Зеленский подчеркнул: Украина рассчитывает, что такой уровень помощи сохранится и в следующем году.

Зеленский и Торе О. Сандвик говорили об инвестициях в производство украинского оружия, в частности беспилотников и ракет большой дальности, а также о масштабировании совместного оборонного производства.

Среди других важных вопросов – усиление ПВО и укрепление боевой авиации. Президент поблагодарил Норвегию за предоставление истребителей F-16.

Также глава государства отметил важность поставок систем NASAMS и ракет к ним для защиты гражданской инфраструктуры от российского террора.

Зеленский выразил благодарность Норвегии за энергетическую поддержку Украины зимой и выделение средств на закупку импортного газа.

Министр обороны Норвегии заверил в продолжении поддержки Украины и подчеркнул, что важно развивать оборонные возможности обоих государств.

Напомним, Норвегия и Украина совместно проводят обучение операторов беспилотников в Тренделаге в рамках операции Gungne.

С апреля 2025 года Норвегия официально присоединилась к "коалиции дронов" для Украины.