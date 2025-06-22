Глава Пентагону каже, що США не намагаються змінити владу в Ірані

Удари американських військових по ядерних об'єктах Ірану не були початком плану зміни режиму, заявив у неділю міністр оборони США Піт Гегсет.

Його заяву наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Гегсет застеріг Іран від помсти США і заявив, що американські війська готові захищатися і вжити заходів у разі потреби.

"Ця місія не була і не є спрямованою на зміну режиму", – заявив Гегсет журналістам у Пентагоні.

"Президент санкціонував точну операцію з нейтралізації загроз нашим національним інтересам, які створює іранська ядерна програма", – додав він.

Операція США проти Ірану підштовхує Близький Схід до нового великого конфлікту в регіоні, який вже понад 20 місяців охоплений війнами в Газі та Лівані і поваленням диктатора в Сирії.

Операція США під кодовою назвою "Опівнічний молот" була реалізована у ніч на 22 червня за участю понад 125 літаків, у тому числі – 7 стелс-бомбардувальників B2.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що у результаті операції "Опівнічний молот" ядерні амбіції Ірану були знищені.

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