Глава Пентагона заявляет, что США не пытаются сменить власть в Иране

Удары американских военных по ядерным объектам Ирана не были началом плана смены режима, заявил в воскресенье министр обороны США Пит Хегсет.

Его заявление приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Хегсет предостерег Иран от мести США и заявил, что американские войска готовы защищаться и принять меры в случае необходимости.

"Эта миссия не была и не является направленной на смену режима", – заявил Хегсет журналистам в Пентагоне.

"Президент санкционировал точную операцию по нейтрализации угроз нашим национальным интересам, которые создает иранская ядерная программа", – добавил он.

Операция США против Ирана подталкивает Ближний Восток к новому крупному конфликту в регионе, который уже более 20 месяцев охвачен войнами в Газе и Ливане и свержением диктатора в Сирии.

Операция США под кодовым названием "Полуночный молот" была реализована в ночь на 22 июня с участием более 125 самолетов, в том числе – 7 стелс-бомбардировщиков B2.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в результате операции "Полуночный молот" ядерные амбиции Ирана были уничтожены.

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