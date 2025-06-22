Зеленський: розвідка має докази підготовки Росією військових операцій у Європі
Президент Володимир Зеленський у неділю заявив про наявність доказів підготовки Росією нових військових операцій на території Європи.
Про це глава держави написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".
Зеленський виступив із заявою після зустрічі з керівником ГУР Кирилом Будановим.
"Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва та маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи", – написав президент.
Він зазначив, що Україна буде інформувати партнерів щодо фактів, які здобула українська розвідка.
"Готуємо спільні рішення на захист разом, зокрема, з Британією та Євросоюзом", – повідомив Зеленський.
Нагадаємо, оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.
У Бундестазі допустили напад Росії на НАТО вже за 2-3 роки.
Читайте також промову генсека НАТО: "За 5 років Росія буде готова до війни з НАТО. Нам потрібен більш смертоносний Альянс"