Зеленський: розвідка має докази підготовки Росією військових операцій у Європі

Президент Володимир Зеленський у неділю заявив про наявність доказів підготовки Росією нових військових операцій на території Європи.

Про це глава держави написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський виступив із заявою після зустрічі з керівником ГУР Кирилом Будановим.

"Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва та маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи", – написав президент.

Він зазначив, що Україна буде інформувати партнерів щодо фактів, які здобула українська розвідка.

"Готуємо спільні рішення на захист разом, зокрема, з Британією та Євросоюзом", – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

У Бундестазі допустили напад Росії на НАТО вже за 2-3 роки.

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