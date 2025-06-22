Зеленский: разведка имеет доказательства подготовки Россией военных операций в Европе

Президент Владимир Зеленский в воскресенье заявил о наличии доказательств подготовки Россией новых военных операций на территории Европы.

Об этом глава государства написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Зеленский выступил с заявлением после встречи с руководителем ГУР Кириллом Будановым.

"Фиксируем дальнейший интеллектуальный регресс российского руководства и имеем доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы", – написал президент.

Он отметил, что Украина будет информировать партнеров о фактах, полученных украинской разведкой.

"Готовим совместные решения на защиту вместе, в частности, с Великобританией и Евросоюзом", – сообщил Зеленский.

Напомним, оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

В Бундестаге допустили нападение России на НАТО уже через 2-3 года.

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