Рубіо: США зробили світу велику послугу, бомбардуючи Іран

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати зробили світу "велику послугу", бомбардувавши іранські об’єкти ядерної програми.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в ефірі Fox News в неділю, його цитує Washington Post.

Рубіо розкритикував іранську космічну програму, назвавши її прикриттям для розробки міжконтинентальних балістичних ракет.

"Вони стверджують, що мають космічну програму. Але це не космічна програма. Іран не збирається летіти на Місяць", – сказав він.

"Вони мають так звану космічну програму, бо намагаються створити міжконтинентальні балістичні ракети – далекобійні ракети, які одного дня можуть досягти Сполучених Штатів", – додав він.

Рубіо підкреслив, що бомбардування іранських ядерних об’єктів стало, за його словами, "великою послугою для світу".

Операція США проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" була реалізована у ніч на 22 червня за участю понад 125 літаків, у тому числі – 7 стелс-бомбардувальників B2.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що у результаті операції ядерні амбіції Ірану були знищені.

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