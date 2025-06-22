Рубио: США оказали миру большую услугу, бомбардируя Иран

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты оказали миру "большую услугу", бомбардировав иранские объекты ядерной программы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире Fox News в воскресенье, его цитирует Washington Post.

Рубио раскритиковал иранскую космическую программу, назвав ее прикрытием для разработки межконтинентальных баллистических ракет.

"Они утверждают, что имеют космическую программу. Но это не космическая программа. Иран не собирается лететь на Луну", – сказал он.

"У них есть так называемая космическая программа, потому что они пытаются создать межконтинентальные баллистические ракеты – дальнобойные ракеты, которые однажды могут достичь Соединенных Штатов", – добавил он.

Рубио подчеркнул, что бомбардировка иранских ядерных объектов стала, по его словам, "большой услугой для мира".

Операция США против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" была реализована в ночь на 22 июня с участием более 125 самолетов, в том числе – 7 стелс-бомбардировщиков B2.

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что в результате операции ядерные амбиции Ирана были уничтожены.

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