У ЄС натякнули, що можуть піти на жорсткіші кроки щодо Ізраїлю за наступ у секторі Гази

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що через триваючу операцію Ізраїлю у секторі Гази ЄС може переглянути співпрацю з країною за Угодою про асоціацію.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Кошта назвав гуманітарну ситуацію у секторі Гази "цілковито неприйнятною" і нагадав, що ЄС наразі проводить оцінку, чи виконує Ізраїль свої міжнародні зобов’язання.

Європейській службі із зовнішніх справ доручили перегляд Угоди про асоціацію з Ізраїлем, елементом якої є вимога дотримання демократичних принципів і прав людини. Цей крок ініціювала коаліція з 17 країн, очолювана Нідерландами. Оцінку мають оголосити на зустрічі міністрів закордонних справ 23 червня.

"Дивлячись телебачення і читаючи газети, думаю, не важко передбачити, який може бути висновок", – зазначив Кошта.

У публікації наводять також коментарі чотирьох європейських дипломатів, що спілкувались на умовах анонімності.

За їхніми словами, у ЄС зростає тиск на Єврокомісію щодо скорочення співпраці з Ізраїлем, якщо оцінка за результатами розгляду буде критичною.

Як відомо, в останні тижні критика дій Ізраїлю почала лунати і від найбільш незмінних його прихильників – як наприклад від канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, а міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль допустив перегляд політики Берліна щодо постачання Ізраїлю зброї.

За їхніми словами, обговорюються у тому числі варіанти обмеження співпраці з Ізраїлем, які не потребуватимуть одностайного рішення, а лише кваліфікованої більшості голосів.