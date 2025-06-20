ЗМІ: в Євросоюзі виявили ознаки порушення Ізраїлем угоди з ЄС через війну в Газі 

Внутрішній аналіз виконання торговельної угоди між Європейським Союзом та Ізраїлем, проведений Європейською службою зовнішніх дій (EEAS), виявив ознаки порушення Ізраїлем зобов’язань у сфері прав людини, які закріплені в статті 2 Угоди про асоціацію.

Про це повідомляє видання Euractiv, яке ознайомилося з відповідним документом, пише "Європейська правда".

Аналіз було проведено у відповідь на запит, поданий у травні більшістю країн-членів ЄС, які наполягали на офіційному перегляді дотримання Ізраїлем умов торговельної угоди на тлі масштабної воєнної кампанії в секторі Гази.

Ініціаторами запиту стали Іспанія та Ірландія, які ще у 2023 році закликали до перевірки.

"На підставі оцінок незалежних міжнародних інституцій є підстави вважати, що Ізраїль порушує свої зобов’язання щодо прав людини відповідно до статті 2 угоди", – йдеться в документі.

Оцінка проводилася на основі публічно доступних джерел та звітів третіх сторін і повторює попередню внутрішню оцінку ЄС за 2024 рік, яка також вказувала на можливе порушення Ізраїлем його міжнародних зобов’язань.

Наразі висновки не ведуть до автоматичних наслідків: щоб призупинити угоду повністю або частково, потрібно відповідне політичне рішення.

Повна зупинка Угоди про асоціацію або припинення політичних зв’язків потребує одностайності всіх 27 держав-членів ЄС. У випадку ж часткової призупинки, наприклад, у сферах торгівлі чи енергетики, достатньо кваліфікованої більшості.

Попри малоймовірність повного призупинення торговельних зв’язків, більшість дипломатів вважають, що держави-члени доручать високому представникові ЄС Каї Каллас підготувати політичні варіанти реагування вже до середини липня.

Країни, які є критиками політики Ізраїлю, включно з Ірландією, наразі не вимагають повного розриву зв’язків, а розглядають аналіз як політичний інструмент тиску, який має спонукати Ізраїль до зміни дій на місцях.

Очікується, що висновки обговорять на рівні міністрів закордонних справ ЄС, а також на саміті лідерів ЄС наступного тижня.