В Греции второй день борются с лесными пожарами на острове Хиос

Греческие власти уже второй день подряд борются с масштабным лесным пожаром на острове Хиос в восточной части Эгейского моря.

Об этом сообщает Ekathimerini, пишет "Европейская правда".

В понедельник спасатели приказали эвакуировать еще два населенных пункта.

На острове работает большая пожарно-спасательная группа: 190 пожарных и 11 команд действуют на трех отдельных направлениях.

Дополнительные силы были направлены морем из Афин и северного города Салоники.

С наступлением рассвета к тушению присоединились четыре специализированных самолета, а в течение дня ожидается подкрепление.

фото: protothema

В 6 утра жителям районов Реста и Агия Параскеви приказали эвакуироваться из соображений безопасности. Накануне, в воскресенье, было эвакуировано 17 поселений.

Пожарная служба сообщила, что в воскресенье утром и днем вблизи населенного пункта Хиос возникли три отдельных возгорания. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился и пожар превратился в единый и масштабный.

На остров направлена команда для расследования возможного поджога.

Лесные пожары являются частым явлением в Греции во время жаркого и засушливого лета, но власти отмечают, что изменение климата приводит к все более масштабным и частым возгораниям.

В понедельник, 16 июня, десятки греческих пожарных боролись с лесным пожаром,

охватившим густой лес вблизи Афин.

Ранее сообщалось, что правительство страны мобилизует рекордное количество пожарных и почти удвоит парк дронов этим летом, чтобы противодействовать все большей опасности лесных пожаров.