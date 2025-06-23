Пісторіус оцінив удари США по іранських ядерних об'єктах як "хорошу новину" 

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус у неділю назвав удари США по іранських ядерних об'єктах "хорошою новиною" для Близького Сходу, а також для Європи.

Заяву Пісторіуса наводить агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус зазначив, що ескалація військового конфлікту ніколи не є бажаною. Однак, якщо заяви Ізраїлю та США є правдивими, Іран досяг значного прогресу в розробці ядерної зброї.

"На мою думку, головне, що, по-перше, було усунуто серйозну загрозу", – сказав Пісторіус в інтерв'ю громадській телерадіокомпанії ARD.

Він додав, що усунення цієї загрози є "хорошою новиною для Близького Сходу, але також і для Європи".

За даними Пентагону, США в ніч на 22 червня завдали ударів по іранських ядерних об'єктах на підтримку Ізраїлю.

На запитання про законність ударів з погляду міжнародного права, Пісторіус відповів, що Ізраїль має право на самооборону, і що США взяли на себе відповідальність у цьому регіоні.

Він також висловив підтримку канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, якого критикували за те, що він заявив, ніби Ізраїль, який 13 червня завдав масштабних ударів по Ірану, виконує "брудну роботу" Заходу. Водночас Пісторіус зазначив, що сам би вибрав інші слова.

Читайте також: Трамп вступає у "ядерну" війну: відповіді на головні питання про атаку США на Іран.