Писториус оценил удары США по иранским ядерным объектам как "хорошую новость"

Немецкий министр обороны Борис Писториус в воскресенье назвал удары США по иранским ядерным объектам "хорошей новостью" для Ближнего Востока, а также для Европы.

Заявление Писториуса приводит агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

Писториус отметил, что эскалация военного конфликта никогда не является желательной. Однако, если заявления Израиля и США правдивы, Иран достиг значительного прогресса в разработке ядерного оружия.

"По моему мнению, главное, что, во-первых, была устранена серьезная угроза", – сказал Писториус в интервью общественной телерадиокомпании ARD.

Он добавил, что устранение этой угрозы является "хорошей новостью для Ближнего Востока, но также и для Европы".

По данным Пентагона, США в ночь на 22 июня нанесли удары по иранским ядерным объектам в поддержку Израиля.

На вопрос о законности ударов с точки зрения международного права, Писториус ответил, что Израиль имеет право на самооборону, и что США взяли на себя ответственность в этом регионе.

Он также выразил поддержку канцлеру Германии Фридриху Мерцу, которого критиковали за то, что он заявил, будто Израиль, который 13 июня нанес масштабные удары по Ирану, выполняет "грязную работу" Запада. В то же время Писториус отметил, что сам бы выбрал другие слова.

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