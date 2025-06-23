У США пояснили, чи буде заява саміту НАТО "сильною" стосовно Росії

Посол США Метью Вітакер очікує за результатами саміту НАТО заяви, яка на тлі загрози з боку Росії передбачатиме зобов’язання щодо збільшення оборонних витрат Альянсу.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер журналістам перед самітом у Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Вітакер відповідав на питання про очікування сильних формулювань фінального комюніке саміту НАТО стосовно Росії.

"Переговори щодо заяви ще тривають, не буду коментувати деталі. Але я очікую, що формулювання заяви будуть прямою відповіддю на поточні загрози", – сказав посол.

Зокрема, він згадав у цьому контексті необхідність збільшення видатків на оборону до 5% від ВВП, що, за його словами, є "лише початком"

"Ми збільшуємо витрати через загрозу в тому числі з боку Росії, яка, як ми очікуємо, буде тривалою", – заявив Вітакер.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що на майбутньому саміті НАТО в Гаазі союзники планують ухвалити максимально коротке підсумкове рішення – лише до п’яти пунктів, що контрастує з масштабними деклараціями попередніх років, проте це може зіграти на користь Україні.

Також стало відомо, що лідери країн НАТО готуються ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат до 5% від ВВП – частину цих витрат дозволять спрямовувати на підтримку України, що може істотно посилити обороноздатність українських Сил оборони.

Як очікується, нову ціль витрат буде розділено: 3,5% ВВП – на безпосередньо військові потреби, ще 1,5% – на ширші безпекові проєкти, зокрема інфраструктуру.