У Трампа осудили РФ за удары по Украине, но призвали к сдержанности "обе стороны"

Президент Трамп "разочарован" из-за российских ударов по гражданским объектам и крупным городам в Украине.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер журналистам перед саммитом в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопрос о том, считает ли Трамп, что Россия стремится к миру, учитывая последние действия российской армии – он сделал заявление об осуждении российских ударов.

"Я хочу присоединиться ко многим голосам по миру с осуждением ударов по гражданским в Украине и хочу выразить глубочайшие соболезнования родным погибших, включая гражданина Америки, погибшего во время (одного из) последних ударов", – заявил он.

Посол Уитакер отдельно сообщил, что действия РФ "разочаровали" президента США.

"Президент Трамп разочарован из-за таких ударов посреди переговоров", – заявил он. Впрочем, выступая от имени президента, он заявил об ожиданиях от "обеих сторон".

"Мы призываем обе стороны к сдержанности", – заявил дипломат, не уточнив, что он вкладывает в эти ожидания.

Ранее посол объяснил, будет ли заявление саммита НАТО "сильным" в отношении России.

Он также подтвердил, что Трамп все же полетит на саммит НАТО после достижения компромисса по совместному заявлению.