Литва запропонувала ЄС план, як вчинити з Грузією

Литва пропонує Європейському Союзу план із шести пунктів про те, як вчинити з Грузією на тлі того, що дії влади у Тбілісі розглядаються як порушення прав людини і демократичних принципів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глав МЗС Литви Кястутіс Будріс, якого цитує LRT.

Литовський міністр наголосив на необхідності ухвалити цю ініціативу, оскільки "гуманітарна ситуація в країні погіршується".

"Ми представили свої пропозиції, спочатку мені потрібно обговорити їх з колегами. У план входять пропозиції від додаткової підтримки громадянського суспільства до перегляду візового режиму", – сказав він.

При цьому Будріс не навів деталі запропонованого плану.

Нещодавно в Єврокомісії жорстко розкритикували ухвалений у Грузії проєкт про реєстрацію "іноагентів" і наголосили, що це несумісно з євроінтеграцією країни, яка де-факто вже зупинилася.

Тим часом у "Грузинській мрії" досі вважають, що до 2030 року країна буде готовою до вступу в Європейський Союз.