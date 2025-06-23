Литва предложила ЕС план, как поступить с Грузией

Литва предлагает Европейскому Союзу план из шести пунктов о том, как поступить с Грузией на фоне того, что действия властей в Тбилиси рассматриваются как нарушение прав человека и демократических принципов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глав МИД Литвы Кястутис Будрис, которого цитирует LRT.

Литовский министр отметил необходимость принять эту инициативу, поскольку "гуманитарная ситуация в стране ухудшается".

"Мы представили свои предложения, сначала мне нужно обсудить их с коллегами. В план входят предложения от дополнительной поддержки гражданского общества до пересмотра визового режима", – сказал он.

При этом Будрис не привел детали предложенного плана.

Недавно в Еврокомиссии жестко раскритиковали принятый в Грузии проект о регистрации "иноагентов" и подчеркнули, что это несовместимо с евроинтеграцией страны, которая де-факто уже остановилась.

Между тем в "Грузинской мечте" до сих пор считают, что к 2030 году страна будет готова к вступлению в Европейский Союз.