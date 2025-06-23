Италия против приостановления действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем

Италия выступает против приостановления действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем в связи с возможными нарушениями прав человека в Газе.

Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, которого цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Таяни отметил, что важно поддерживать открытые отношения с Израилем, поскольку это способствовало бы эвакуации некоторых гражданских лиц из сектора Газа.

"Наша позиция отличается от позиции Испании", – сказал итальянский министр, имея в виду заявление своего испанского коллеги Хосе Мануэля Альбареса.

Альбарес ранее заявил, что будет призывать Европейский совет одобрить немедленную приостановку действия соглашения, регулирующего отношения между ЕС и Израилем, из-за "нарушений прав человека", совершаемых этой страной в секторе Газа.

Он также собирается просить об эмбарго на продажу оружия Израилю, а также о введении санкций в отношении лиц, выступающих против решения о создании двух государств.

Недавно СМИ сообщили, что внутренний анализ выполнения торгового соглашения между Европейским Союзом и Израилем, проведенный Европейской службой внешних действий (EEAS), выявил признаки нарушения Израилем обязательств в сфере прав человека, закрепленных в статье 2 Соглашения об ассоциации.

Полная остановка Соглашения об ассоциации или прекращение политических связей требует единодушия всех 27 государств-членов ЕС. В случае же частичной приостановки, например, в сферах торговли или энергетики, достаточно квалифицированного большинства.

Несмотря на маловероятность полной приостановки торговых связей, большинство дипломатов считают, что государства-члены поручат высокому представителю ЕС Каи Каллас подготовить политические варианты реагирования уже к середине июля.