Аудит виявив завищені витрати на проведення Олімпійських ігор у Парижі

Бюджетні витрати на проведення Літніх Олімпійських ігор 2024 року у Франції, за даними аудиту, перевищили заплановані владою показники в кілька разів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Рахункова палата Франції встановила, що державні та місцеві органи влади витратили 2,77 мільярда євро на організацію Олімпійських ігор і ще 3,19 мільярда євро на інфраструктуру.

Особливо дорогим виявилося забезпечення безпеки Ігор: Франція витратила близько 665 мільйонів євро на роботу 35 тисяч поліцейських і жандармів поблизу різних об'єктів.

Французький уряд раніше стверджував, що державне фінансування Ігор становитиме близько 1 мільярда євро.

Своєю чергою Рахункова палата Франції перед початком Олімпійських ігор прогнозувала, що вони коштуватимуть від трьох до пʼяти мільярдів євро.

Голова Організаційного комітету Ігор у Парижі Тоні Естанге у відповіді на висновки Рахункової палати, включеної до її звіту, заявив, що реальні витрати бюджету "не перевищують двох мільярдів євро".

Він також зазначив, що прогнозовані економічні вигоди від Олімпійських ігор "у три-пʼять разів перевищують цю суму".

А французький премʼєр-міністр Франсуа Байру наголосив, що Рахункова палата не змогла належним чином оцінити довгострокові вигоди від Ігор, зокрема інвестиції в інфраструктуру.

Як повідомлялось, ціни на вхідні квитки на Ейфелеву вежу незадовго до початку Олімпійських ігор у Парижі зросли приблизно на 20%.

А у 2023 році Національна фінансова прокуратура Франції ініціювала обшуки в штаб-квартирі оргкомітету Олімпійських ігор 2024 року в Парижі та в офісі його інфраструктурного партнера в межах розслідування ймовірної розтрати державних коштів і фаворитизму.