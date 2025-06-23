Аудит выявил завышенные расходы на проведение Олимпийских игр в Париже

Бюджетные расходы на проведение Летних Олимпийских игр 2024 года во Франции, по данным аудита, превысили запланированные властями показатели в несколько раз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Счетная палата Франции установила, что государственные и местные органы власти потратили 2,77 миллиарда евро на организацию Олимпийских игр и еще 3,19 миллиарда евро на инфраструктуру.

Особенно дорогим оказалось обеспечение безопасности Игр: Франция потратила около 665 миллионов евро на работу 35 тысяч полицейских и жандармов вблизи различных объектов.

Французское правительство ранее утверждало, что государственное финансирование Игр составит около 1 миллиарда евро.

В свою очередь Счетная палата Франции перед началом Олимпийских игр прогнозировала, что они будут стоить от трех до пяти миллиардов евро.

Председатель Организационного комитета Игр в Париже Тони Эстанге в ответе на выводы Счетной палаты, включенной в ее отчет, заявил, что реальные расходы бюджета "не превышают двух миллиардов евро".

Он также отметил, что прогнозируемые экономические выгоды от Олимпийских игр "в три-пять раз превышают эту сумму".

А французский премьер-министр Франсуа Байру подчеркнул, что Счетная палата не смогла должным образом оценить долгосрочные выгоды от Игр, в частности инвестиции в инфраструктуру.

Как сообщалось, цены на входные билеты на Эйфелеву башню незадолго до начала Олимпийских игр в Париже выросли примерно на 20%.

А в 2023 году Национальная финансовая прокуратура Франции инициировала обыски в штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже и в офисе его инфраструктурного партнера в рамках расследования возможной растраты государственных средств и фаворитизма.