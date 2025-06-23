У НАТО відреагували на останні удари РФ по Україні

У НАТО засудили нещодавні російські атаки проти мирних українських міст.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції перед самітом НАТО у Гаазі, передає кореспондент "Європейської правди".

Він наголосив, що Росія несе повну відповідальність за протиправні атаки на цивільне населення.

"Атаки на невинних мирних без жодної військової мети є неприйнятними. Росія несе за них повну відповідальність", – сказав Рютте.

Він нагадав, що російська агресія є неспровокованою від самого початку.

"Україна повинна мати все, чого вона потребує для захисту своєї території та суверенітету", – заявив генсек НАТО.

Рютте також оголосив, що цьогоріч союзники по НАТО вже виділили на допомогу Україні 35 млрд євро у порівнянні з понад 50 млрд євро за весь минулий рік.

Марк Рютте також вважає, що Росія і надалі є головною загрозою для Альянсу.