В НАТО отреагировали на последние удары РФ по Украине

В НАТО осудили недавние российские атаки против мирных украинских городов.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Гааге, передает корреспондент "Европейской правды".

Он отметил, что Россия несет полную ответственность за противоправные атаки на гражданское население.

"Атаки на невинных мирных без всякой военной цели неприемлемы. Россия несет за них полную ответственность", – сказал Рютте.

Он напомнил, что российская агрессия является неспровоцированной с самого начала.

"Украина должна иметь все, в чем она нуждается для защиты своей территории и суверенитета", – заявил генсек НАТО.

Рютте также объявил, что в этом году союзники по НАТО уже выделили на помощь Украине 35 млрд евро по сравнению с более 50 млрд евро за весь прошлый год.

Марк Рютте также считает, что Россия по-прежнему является главной угрозой для Альянса.