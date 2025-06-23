ЄС ввів санкції проти п'ятьох прибічників колишнього лідера режиму у Сирії

Європейський Союз у понеділок, 23 червня, заморозив активи та ввів заборону в’їзду в ЄС для п’ятьох осіб, пов’язаних із поваленим сирійським лідером Башаром аль-Асадом.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на офіційну заяву.

23 червня Рада ЄС ввела санкції проти п’ятьох осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Сирії, в тому числі причетних до насильства у березні 2025 року та підтримки застосування хімічної зброї проти цивільного населення режимом аль-Асада.

Нові санкційні списки охоплюють трьох колишніх членів Сирійської республіканської гвардії та Збройних сил, відповідальних за численні серйозні порушення прав людини за часів режиму аль-Асада – включно з тортурами, позасудовими вбивствами та іншими жорстокими діями щодо ув’язнених, – а також причетних до хвилі насильства в березні 2025 року.

Як наголосили у заяві, після падіння режиму аль-Асада Мікдад Фатіха, Гайт Далла та Сухайл аль-Хасан створили озброєні формування, які сприяли міжконфесійній ворожнечі й провокували насильство, в результаті чого загинули сотні мирних жителів.

Крім того, до списків увійшли двоє відомих бізнесменів – Мудалаль Хурі та Імад Хурі – які підтримували колишній режим аль-Асада й представляли його фінансові інтереси в Росії, сприяючи фінансуванню тяжких злочинів проти людяності, в тому числі застосування хімічної зброї.

У травні писали, що у Німеччині взяли під варту громадянина Сирії, підозрюваного в участі у системних тортурах в одній із в’язниць режиму аль-Асада.

Того ж місяця Рада ЄС ухвалила правові акти, що скасовують усі економічні обмежувальні заходи проти Сирії, за винятком тих, які залишаються чинними з міркувань безпеки.